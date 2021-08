Presentazione del libro “Nero saraceno” a San Vincenzo al Volturno

Nell’ambito delle attività di valorizzazione del Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno, la

Direzione Regionale Musei Molise organizzerà sabato 7 agosto alle ore 11.00 la presentazione del libro

“Nero saraceno”, con la collaborazione del Comune di Castel San Vincenzo. Si tratta di un romanzo storico che narra le vicissitudini del monaco Bernardo, il quale nel tentativo di salvare l’ abbazia di San Vincenzo al Volturno dal saccheggio saraceno, si avventura nelle terre volturnensi per avvisare l’abate Maione e la comunità monastica del pericolo imminente. Assieme approntano alleanze e difese, ma il saccheggiò avverrà, come realmente accaduto, nell’ 881. Dopo i saluti istituzionali da parte della direttrice del sito, dott.ssa Susanne Meurer, introdurrà al tema e all’ambiente storico il prof. Federico Marazzi, ordinario di Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e direttore degli scavi a San Vincenzo al Volturno. Infine illustrerà il romanzo l’autore, l’archeologo dott. Alessandro Luciano. Si ricorda che, per garantire la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori rispetto all’attuale emergenza sanitaria causata dal Covid-19, in tutti i luoghi della cultura è previsto l’accesso esclusivamente contingentato, l’obbligo di indossare la mascherina, la misurazione della temperatura corporea all’ingresso, l’igienizzazione della mani e il percorso museale a senso unico. Ai sensi del DL 105/2021, art. 3, per l’ingresso a musei e aree archeologiche è richiesta l’esibizione del Green Pass Per informazioni e prenotazioni: drm-mol@beniculturali.it o 0865-904698 ( Museo Nazionale di Castello Pandone).