Presentazione del libro-inchiesta ‘Extracittà’

REDAZIONE TERMOLI

Sabato 16 marzo alle ore 18,30 incontro con la redazione di Dinamo Press, presso la Casa del Popolo in via Gioberti, 20 a Campobasso per la presentazione di “Extracittà” un libro-inchiesta sugli spazi di autogestione e autorganizzazione a Roma. Un viaggio in lettere e parole che divengono strade della metropoli e si aprono davanti a noi. Strade per un viaggio nello spazio, facendoci spostare in quartieri diversi e in luoghi con una storia: casali, officine, vecchie fabbriche, uffici pubblici dismessi strappati all’abbandono, al degrado e al disuso. Ma anche strade per un viaggio nel tempo, raccontandoci la storia a volte anche trentennale delle esperienze di autogestione e delle comunità che le animano e costruiscono giorno per giorno un’idea di città diversa, veri e propri rifugi da una metropoli sempre più incattivita, divisiva, respingente. Ma non è solo un libro narrativo. Mentre percorre i sentieri già battuti delle esperienze vive, prova a tracciarne di nuovi creando connessioni, lanciando spunti, facendoci sentire meno soli nel deserto metropolitano.