Presentazione del libro “Il Successo Nonostante…il coraggio di osare, la forza di resistere”

Il libro, scritto da Eliseo Trombetta, sarà presentato ai cittadini molisani in un incontro-dibattito coordinato dalla Professoressa Isabella Astorri, Presidente della SIPBC (Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali) onlus Molise.

Edito dal Gruppo Albatròs il Filo, “Il Successo Nonostante…il coraggio di osare, la forza di resistere” è una denuncia accorata delle vessazioni che la Pubblica Amministrazione si ostina a perpetrare sui cittadini e le imprese. È la storia di un imprenditore che si è prodigato per le sue aziende, per farle vivere e crescere nel pieno rispetto della legalità. Nonostante…

L’incontro sarà l’occasione per scoprire come difendersi e reagire ai soprusi che quotidianamente ci vengono riservati dalle Pubbliche Amministrazioni, confrontare esperienze, lanciare azioni collettive in difesa del cittadino.

L’appuntamento è stato organizzato e voluto dall’Osservatorio Molisano sulla Legalità (OML), associazione cofondata dallo stesso Trombetta con l’obiettivo di denunciare e combattere, a ogni livello, comportamenti illegali, in maniera da far rinascere la speranza in una diversità fondata sulla Giustizia.

Sarà presente l’autore che ha lavorato e vissuto a Campobasso per molti anni.