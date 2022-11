Presentato portale dello Sportello Unico per le attività produttive. Toma: «Nuovi servizi, meno burocrazia»

“La realizzazione di un portale regionale dello Sportello Unico apre una nuova fase di semplificazione e spinta per le attività produttive molisane. Una novità importante, in sinergia con la Camera di Commercio del Molise, per essere al passo nel percorso di sburocratizzazione che vede la Regione fortemente impegnata nel recepire soluzioni pratiche e innovative per l’attuazione della strategia dell’Agenda digitale Molise”.

Così il Presidente della Regione Molise Donato Toma, oggi, alla presentazione del portale regionale dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Nel pomeriggio, Toma ha introdotto e concluso l’incontro che rafforza il rapporto di cooperazione tra Regione e Camera di Commercio del Molise, con l’obiettivo, nel caso specifico, di ampliare il ventaglio di servizi offerti dalla Pubblica amministrazione a cittadini, enti e imprese residenti e/o operanti nella Regione.

“La novità che illustriamo oggi favorisce la razionalizzazione e la omogeneizzazione delle procedure dello Sportello Unico. Il portale regionale rappresenta infatti l’unico punto di accesso regionale agli sportelli Suap comunali, singoli o associati.

“L’integrazione è dunque con le iniziative di semplificazione attivate dai soggetti pubblici operanti sul territorio regionale. Ritengo tale aspetto essenziale ai fini di una effettiva opera di supporto alle imprese, in risposta alla domanda di semplificazione che arriva dagli operatori”.

Presenti all’incontro il Presidente e il Segretario della Camera di Commercio Molise, rispettivamente Paolo Spina e Antonio Russo.

Spina ha dichiarato:

“È auspicio del Presidente della Camera di Commercio che continui la proficua collaborazione con la Regione Molise con interventi che richiedono ulteriori accordi che devono necessariamente contemplare la (obbligata) manutenzione della piattaforma e l’aggiornamento della parte redazionale, allo scopo di non vanificare i lodevoli risultati fin qui raggiunti”.

Sono intervenuti anche il Direttore generale di Infocamere, Paolo Ghezzi, il Responsabile sviluppo servizi e-Gov di Unioncamere, Mario Altavilla e Michele Silletti, Focal point Suap di Infocamere.