Presentato l’Agosto Bojanese 2019

Si è tenuta oggi pomeriggio, 16 agosto 2019 in Piazza Roma, la presentazione dell’Agosto Bojanese 2019. Il presidente dell’Associazione Vivi Bojano, Alfonso Perrella, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione ed in particolare gli sponsor che hanno contribuito, la Presidenza del Consiglio regionale del Molise per il Patrocinio, e le associazioni “Rodolfo de Moulins”, “Un Mondo di Italiani”, “Bojano Mundial” e “ArtCom” per la collaborazione. L’organizzazione dell’Agosto Bojanese, manifestazione storica del centro matesino, ha richiesto un grande sforzo da parte degli organizzatori. Tuttavia è stato presentato un cartellone in grado di accontentare giovani e meno giovani. Per contribuire alla realizzazione degli eventi è possibile acquistare i biglietti della lotteria.