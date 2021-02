Presentato il nuovo ‘Giardino della Rinascita’, Cretella: “Siamo tra i primi in Italia ad aver avviato l’iniziativa”

Un giardino botanico, in un luogo simbolico e punto abitato più alto della città, che incarni lo spirito del ricordo, con la possibilità libera di mettere a dimora un albero in memoria di una persona scomparsa. E’ stato presentato questa mattina dall’assessore all’Ambiente Simone Cretella e dalla presidente della Commissione Ambiente Evelina D’Alessandro il nuovo ‘Giardino della Rinascita’.

Situato tra Contrada Cese e via De Pretis, si pone l’obiettivo di rilanciare un’area in precedenza abbandonata, combinando efficienza e idee inedite. Facile la procedura: una semplice domanda da presentare al Comune, che farà una valutazione in tempi brevi sulla fattibilità ed eventuali correzioni. “In questo punto della città – ha spiegato l’assessore Cretella – ci sono diverse zone mai valorizzate o adeguatamente seguite. Su questa iniziativa lavoriamo da un anno affinchè i cittadini, con regolare richiesta, possano mettere a dimora una pianta o un albero da dedicare ad una persona scomparsa di recente o in passato. Siamo sicuri del progetto, contiamo su una partecipazione importante con l’auspicio di trovarne uno ulteriore qualora le domande dovessero essere numerosissime”.

Cretella rilancia inoltre su quella che è l’attenzione posta dall’amministrazione sul verde cittadino. Con una promessa. “La città giardino? Sì, a piccoli passi vogliamo andare in quella direzione e restituirla alla nostra gente. Campobasso credo sia tra le prime città a lanciare l’iniziativa del ‘Giardino della Rinascita’, un punto che deve renderci orgogliosi”. L.L.