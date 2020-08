Presentato il libro “Ciao Giù” di Adele Terzano a Guglionesi

Sabato sera, 1 agosto, nella piazza Giulio Rivera a Guglionesi è stato presentato il libro di poesie e testimonianze CIAO GIU’, un memoriale dedicato al giovane Giulio Rivera, ucciso nell’agguato di via Fani il 16 marzo del 1978 a 24 anni, poliziotto membro della scorta dell’on. Aldo Moro. Il libro, a cura di Adele Terzano, prodotto dai Cantieri Creativi è stato pubblicato nell’anniversario della nascita del giovane avvenuta il 1 agosto 1954.Il contributo specifico della prof.ssa Terzano alla memoria del giovane eroe è stato donato nel contesto di un progetto didattico premiato a Roma nel 2014, da Adele Moro, nell’ambito del concorso dell’École Instrument de Paix, per le celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia “L’album della memoria di un popolo”. Alla presenza del sindaco Mario Bellotti, sono intervenuti: l’autrice poetessa Adele Terzano, il rappresentante della famiglia Ignazio Rivera, il giornalista e coordinatore dei Borghi d’eccellenza Maurizio Varriano, lo scrittore di Guglionesi e parroco di S.Martino don Nicola Mattia, la presidente della commissione cultura alla camera dei deputati l’on. Rosalba Testamento, con la conduzione della presidente dei Cantieri Creativi e produttrice del volume Antonietta Aida Caruso. Grande affluenza di pubblico e presente la famiglia dell’eroe.Una serata di grande intensità ed afflato emotivo.