Presentato il Fascicolo Sanitario Elettronico, Toma: “Ora più efficacia ed efficienza”

Presentata, presso la Sala Giunta di Palazzo Vitale, una demo del nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Presenti il commissario ad acta Toma, il subcommissario Papa, il dg per la Salute Gallo, il dg Asrem Florenzano, il consigliere delegato alla Semplificazione dei procedimenti amministrativi e digitalizzazione Agenda digitale Di Lucente. Il Fascicolo è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente. Al suo interno confluiscono tutte le informazioni sanitarie che descrivono lo stato di salute dell’assistito come vaccinazioni, esami di laboratorio, anamnesi, ecc., inserite dal medico di famiglia e dai vari specialisti che ha consultato e consulterà.La Legge n. 77 del 17 luglio 2020 – di conversione con modifiche del Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 – all’art. 11, prevede la costituzione e l’alimentazione automatica del FSE con tutta la documentazione sanitaria prodotta dal Servizio sanitario regionale.

Resta a carico del cittadino il rilascio del consenso alla sua consultabilità, che può esprimere, in piena autonomia, online, dal Fascicolo stesso. L’assistito, infatti, può scegliere chi è autorizzato a consultare il suo Fascicolo, in quali condizioni è quali dati, decidendo, eventualmente, anche l’oscuramento di alcune informazioni. Ha, inoltre, la visibilità di chi ha avuto accesso e quando è avvenuto l’accesso stesso. Tre sono gli obiettivi principali da conseguire: agevolare l’assistenza del paziente, offrire un servizio che può facilitare l’integrazione delle diverse competenze professionali, fornire una base informativa consistente.Il gruppo di lavoro interaziendale per la governance del progetto è composto dal personale della Direzione generale per la Salute della Regione Molise, della Molise Dati S.p.a. e dell’Azienda sanitaria regionale.La Regione Molise realizzerà una propria campagna di comunicazione rivolta ai cittadini per mostrare le funzionalità e i benefici nell’utilizzo del FSE.