Presentato il comitato “Matese Libero”

BOJANO

Presentato, mercoledì pomeriggio al Palazzo Colagrosso, il comitato “Matese Libero” nato nei giorni scorsi dalla volontà di alcuni cittadini bojanesi.

Il Comitato si propone di interloquire affinché la perimetrazione del Parco Nazionale del Matese sia coerente e rispettosa dei principi, degli interessi collettivi e dei valori degli abitanti dell’area matesina. Buona la partecipazione all’iniziativa organizzata a Bojano per sensibilizzare e informare i cittadini sulle problematiche conseguenti e correlate alla istituzione del Parco. Soddisfazione è stata espressa dai promotori: «Grazie a tutti per la partecipazione e il sostegno, è stata fatta un pò di chiarezza». In programma ci sono anche altre incontri. Il comitato intende individuare e analizzare le criticità del Parco e proporre soluzioni.