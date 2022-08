Presentato al Comune di Campobasso il “Primo viaggio a cavallo sulle vie della Transumanza, Campobasso – Torella del Sannio, sul tratturo Castel di Sangro/Lucera”

È stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenuta nella Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio, il “Primo viaggio a cavallo sulle vie della Transumanza, Campobasso – Torella del Sannio, sul tratturo Castel di Sangro/Lucera” che si terrà domani, sabato 27 agosto.

A presentare l’evento, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina; il vice sindaco di Ripalimosani, Annamaria Trivisonno; il sindaco di Torella del Sannio, Gianni Meffe; Nicola di Niro, responsabile coordinatore del progetto; Alessandro Meola, referente FederTrek; Giusi Gilotti, presidente del circolo ippico Gilotti Quarter Horse e i rappresentanti dell’APS Tratturando.

L’auspicio degli organizzatori è quello di ritrovare i tratturi perduti a causa della pandemia e magari, in autunno, riprendersi quello che effettivamente manca: la transumanza vera e propria.

Questo il programma della giornata di sabato: partenza alle 8 dal Centro Gc Gilotti Quarter Horse di contrada Selvapiana a Campobasso per raggiungere il tratturo Castel di Sangro-Lucera. Con l’organizzazione tra gli altri delle associazioni Tratturando e Cavalieri della Transumanza sono in programma la colazione, lo spettacolare guado del Biferno, il passaggio nei territori di Ripalimosani, Santo Stefano, Oratino, Castropignano e Torella del Sannio. Poi l’interessante visita con pranzo presso l’azienda della famiglia D’Alessandro, storica tappa della transumanza dei Colantuono. Infine alle 15.30 la partenza per il rientro.

IL PROGRAMMA