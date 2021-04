Omologazione definitiva per il nuovo manto erboso dello stadio Marchese del Prete a Venafro. Ora c’è il via libera definitivo della federazione per la disputa delle gare di calcio dei campionati dilettantistici. Sono stati effettuati lavori accessori e funzionali ed è stato posato il nuovo manto erboso utile per le gare di calcio. La presentazione è stata fatta alla stampa sullo stesso terreno dello stadio dal sindaco Alfredo Ricci e dall’assessore Fabrizio Tombolini.