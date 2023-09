Presentato a Isernia il libro di poesie al “profumo di Molise”

Successo per la presentazione di “Come una bocca d’estate”, libro/opera a sei mani, nato dalla collaborazione tra l’artista Serenella Gregorio, il creativo Massimo Iaciancio, fondatore di Passarè, e la scrittrice Greta Rodan

Un libro letteralmente ‘sottovuoto’ contenente 51 poesie della Rodan e in copertina 51 diverse opere di Serenella Gregorio, con una fragranza progettata da Massimo Iaciancio, della quale il libro/opera è pervaso.

È stampato in 51 copie, ognuna numerata e firmata dagli artisti.

Il costo di ogni libro/opera è di 31 euro.

È possibile prenotare una sola copia a persona, considerata la limitata tiratura e la finalità artistica dell’operazione. Si può scegliere il numero che si preferisce, se disponibile.

Le letture durante la presentazione sono state affidate all’attore e produttore Manfredi Saavedra.

L’idea di questa opera è nata dalla voglia di creare un “oggetto d’arte” che fosse insieme da Sentire da Vedere e da Leggere. Il coinvolgimento di molte sfere della sensorialità consente ad una esperienza di restare impressa nella memoria e diventare parte integrante dei ricordi.

Alla presentazione è stato possibile trovare (e acquistare) la fragranza di cui è imbevuto ogni volume, “Sintesi 41”, ottenuta da legni alto molisani, interamente realizzata nel nostro territorio da Passarè per poi essere infusa ovunque, a raccontare l’essenza di questa terra. Sintesi 41 prende il nome dal quarantunesimo parallelo, quello che passa in Alto Molise.

I numeri insomma al centro di “Come una bocca d’estate” e di tutto quello che le ruota intorno.