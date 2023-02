Presentato a Isernia il Carnevale Europeo delle Maschere

L’attesa è finita, domani 23 febbraio inizierà a Isernia il Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe, un grande evento organizzato dall’Aps Artemide e cofinanziato dall’assessorato al Turismo della Regione Molise e dal Comune di Isernia. Questa mattina la conferenza stampa all’Auditorium. La manifestazione vede anche il sostegno di importanti sponsor. Pronto dunque il programma della prima giornata. Dalle ore 17.30, presso l’auditorium ‘Unità d’Italia’ verranno presentati due libri e due cortometraggi su specifiche tradizioni carnevalesche della Sardegna e del Molise.

I volumi sono:

– ‘L’Uomo Cervo’ di Mauro Gioielli. Si tratta della nuova edizione del libro che fu pubblicato nel 1997 e che diede un contributo determinate alla conoscenza e alla valorizzazione del carnevale molisano di Castelnuovo al Volturno.

– ‘Mascheras’ a cura dei Disertori della Vanga, ossia i fotografi Carlo Andreani, Fabrizio Baldazzi, Fabrizio Cimini e Paolo Lolletti che hanno effettuato una ricerca fotografica su diversi carnevali della Sardegna. L’opera, oltre ad un numero altissimo di artistiche immagini, include testi descrittivi a cui hanno contribuito vari autori.

Questi, inoltre, i cortometraggi:

– ‘In su coro d’ennargiu’ (ossia: Nel cuore di gennaio) per la regia di Vincenzo Rodi e Pietro Meleddu. Si tratta d’un filmato di 16 minuti che, sulla base d’una poesia dialettale scritta nel 1767 da Bonaventura Licheri, fa rivivere una cerimonia pagana che aveva luogo in Sardegna in occasione della ricorrenza di San Mauro abate, un rito da cui deriva quella che oggi è la rappresentazione delle maschere zoomorfe di Sòrgono (Nuoro).

– ‘Gl’ Cierv’ (2022, 13 minuti), un film di Danilo Sergio dedicato al carnevale di Castelnuovo al Volturno. L’autore, nativo di Brindisi, ha insegnato sceneggiatura e tecniche del racconto presso l’università IULM di Milano. Attualmente vive a Campobasso e lavora come tecnico della produzione presso la sede Rai del Molise.