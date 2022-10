Presentato a Campobasso il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri

Questa mattina (28 ottobre 2022), presso il Comando Provinciale di Campobasso, il Colonnello Luigi Dellegrazie, comandante provinciale dei Carabinieri, ha presentato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2023 (in memoria della M.O.V.M. Vicebrigadiere Salvo d’Acquisto) che quest’anno è incentrato sul tema dell’ambiente e della sua tutela e che l’Istituzione, sin dalla sua nascita, tutela e preserva a beneficio delle future generazioni come, peraltro, statuito dall’art 9 della Costituzione recentemente aggiornato.

Il calendario, in dodici tappe illustrate dalle tavole di Armando Testa (con la direzione creativa ed esecutiva di Michele Mariani) ed accompagnate da storie del noto giornalista e divulgatore scientifico Mario Tozzi, svela l’importante opera dei Carabinieri a difesa dell’ambiente, del territorio, nonché a protezione della flora e della fauna e di quel patrimonio legato alla civiltà agroalimentare che tutto il mondo ci invidia. Ciascuna delle tavole parte infatti da un elemento riconducibile all’universo visivo dei Carabinieri per raccontare le tematiche legate al quotidiano di ciascuno di essi con un’impronta di eleganza e pulizia che ne esalta la componente istituzionale.

Nella sua prefazione all’opera, il Gen. C.A. Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ricorda come sin dalle sue origini l’Istituzione, tra le attribuzioni già sancite dalle Regie Patenti del 1816 poi riprese dal primo Regolamento Generale del 1822, sia impegnata ad … arrestare i devastatori de’ boschi, o di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro che fossero stati trovati nell’atto di guastare le strade, gli alberi piantati lungo d’esse, siepi, fossi e simili. Il Comandante Generale sottolinea altresì come l’azione dei Carabinieri non si fermi alla prevenzione e repressione dei reati ma alla diffusione del principio di consapevolezza, soprattutto tra le nuove generazioni. Ed è proprio in quest’ottica che l’Arma partecipa al progetto “un albero per il futuro che prevede la donazione e la messa a dimora nelle scuole italiane di migliaia di giovani alberi (dal 2020 ne sono stati già piantati circa 26.000) tra cui anche l’albero del giudice Falcone, un particolare fico che cresce nei pressi della casa del giudice simbolo della lotta alla mafia, le cui gemme sono state duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità Forestale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo.

Per la prima volta poi, la copertina del calendario diventa un NFT, ovvero una contemporanea opera di cryptoarte estrapolata dal Calendario fisico e resa digitale, animata e certificata. L’NFT trasforma la copertina in un’opera hi-tech disponibile in 10 esemplari autenticati, che saranno poi venduti in coppia con una stampa speciale della copertina in edizione limitata. Le opere saranno acquistabili tramite Charity Stars www.charitystars.com, piattaforma che si occupa di aste digitali, Il ricavato delle vendite verrà devoluto alla struttura complessa di pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

La pubblicazione del calendario, iniziata nel 1928 (ed interrotta solo nel periodo bellico), è giunta alla sua 90^ edizione; esso è riprodotto in 1.200.000 copie 16.000 delle quali tradotte in 9 lingue tra cui l’arabo, il cinese il giapponese, nonché in “lingua “sarda.