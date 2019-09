Presentata la seconda edizione del festival “Impressioni di settembre”

REDAZIONE

Presentato, nella sala “Mancini” del Comune di Campobasso, la seconda edizione del festival “Impressioni di settembre”, la rassegna musicale del rock progressivo del nuovo millennio, organizzata dall’associazione culturale “Bradiphouse” e patrocinata dal Comune di Campobasso, si terrà a Campobasso in piazzetta Palombo domani a partire dalle 16. Sarà illustrato al pubblico il libro “Storie di prog Rinascimento” di Max Rock Polis cui seguirà un incontro-dibattito dal titolo “Il progressive in Italia e in Europa” e il concerto che si inizierà alle 18.