Presentata la quinta edizione di “Macchia in corsa”

Giorgio Calcaterra, Antonio Di Manno e Sara Pastore i grandi ospiti della gara podistica

Quinta edizione domenica per la “Macchia in corsa 2023”, la gara podistica organizzata dall’associazione sportiva Free runners Isernia. Grandi ospiti per questa quinta edizione.

Giorgio Calcaterra, ultramaratoneta e maratoneta italiano; si è aggiudicato per tre volte il titolo di campione mondiale della 100 km di ultramaratona, ed ha vinto per 12 volte consecutive la 100 km del Passatore, solo per citare alcuni dei suoi primati. Antonio di Manno, pluricampione trail, Utrarunner, vegano da 7 anni e attivista per i diritti degli animali.

Sara Pastore, maratoneta e campionessa italiana.

La gara podistica ha anche quest’anno lo scopo di promuovere lo sport e le bellezze del territorio molisano.

Si partirà domenica 27 agosto alle ore 17:00 con la corsa sportiva dedicata ai bambini. Alle 17:30 inizierà invece la gara competitiva e appena dopo quella amatoriale aperta a tutti gli amanti della corsa.

Nel pomeriggio l’intrattenimento per i più piccoli, con merenda, animazione, spettacoli di giocoleria e sputafuoco.

La sera buon cibo per tutti, lasagna party, e prodotti tipici molisani.

Non mancheranno ricchi premi per tutti i partecipanti e l’intrattenimento musicale per tutta la serata.