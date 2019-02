Presentata in Comune l’Agenda del Molise 2019

REDAZIONE TERMOLI

Si è svolta ieri pomeriggio presso la sala consiliare del comune di Termoli la presentazione dell’Agenda del Molise 2019 nata dall’associazione ‘Campobasso Insieme’. A presenziare all’evento c’era il presidente dell’associazione, Claudia Mistichelli, Roberto De Angelis, Manuela Vigilante presidente del Consiglio comunale, Angelo Sbrocca, sindaco di Termoli e Michele Marone, consigliere comunale di minoranza.

“L’associazione Campobasso insieme-ha commentato il Presidente- ha compiuto un grande sforzo per realizzare l’unica Agenda del Molise 2019. L’Agenda cartacea comprende, ogni settimana, uno o più eventi importanti e rappresentativi del Molise. Un grazie particolare agli sponsor, il loro contributo ha permesso la realizzazione dell’Agenda del Molise 2019, ancora grazie all’Agenzia pubblicitaria T.E.C. Srls, la quale, ha lavorato sul territorio per la ricerca degli sponsor, un grande ringraziamento a tutti gli amici che hanno donato le foto pubblicate nell’Agenda, per ultimo grazie alla Regione e ai Comuni che ci hanno concesso il patrocinio gratuito”.