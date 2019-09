REDAZIONE TERMOLI

Presentata a Termoli la conferenza delle Donne Democratiche, uno strumento nato formalmente già nel 2015, ma abbandonato di fatto dalle segreterie Renzi e Martina e avviato concretamente solo con la nomina di Zingaretti, su spinta della coordinatrice Paola De Micheli. Si tratta di un gruppo autonomo di discussione femminile, aperto anche alle non iscritte al Partito e pensato come strumento per dare battaglia su tematiche sociali, culturali ed economiche non più prorogabili. Dopo la presentazione ufficiale del progetto, adesso si passa alla fase pratica con la raccolta delle adesioni.