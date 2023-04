Presentata a Palazzo San Giorgio la ventunesima edizione di “Ti racconto un libro”

Si parte martedì 18 aprile con Romana Pedri. Appuntamento anche con SCRITTODICUORE

È stato presentato questa mattina, nella Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio, il programma della ventunesima edizione di “Ti racconto un libro 2023”, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazionepromosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con il patrocinio della Provincia di Campobasso.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore alla Cultura, Paola Felice, e la responsabile della direzione artistica e organizzativa della rassegna, la dottoressa Brunella Santoli.

“Tra le occasioni di confronto che scandiscono letteralmente il tempo della nostra città, – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – l’appuntamento che si ripete annualmente, da ventuno anni, con l’Unione Lettori Italiani e con la rassegna “Ti Racconto un Libro” da loro curata e proposta, è quel genere di occasione che riesce a coinvolgere ogni volta, immancabilmente, tutte le fasce d’età della nostra comunità, includendo, nel vero senso del termine, sensibilità diverse per metterle in contatto e fornire a tutti noi possibilità di riflessioni e dialoghi. È per questo che ogni edizione di questa rassegna è prima attesa con curiosità e poi vissuta con partecipazione emotiva, piena e consapevole, da tutta la nostra città. Accanto a “Ti Racconto un libro” si ritroverà, ancora una volta con piacere, il Comune di Campobasso che senza tentennamenti, grazie alla collaborazione intessuta dall’assessore alla Cultura, Paola Felice, con la dottoressa Brunella Santoli, responsabile della direzione artistica e organizzativa della rassegna, rinnova di fatto quel patto di collaborazione svolto congiuntamente in favore di un’intera comunità.”

“Il cartellone che Ti racconto un libro propone – ha detto l’assessore alla Cultura, Paola Felice – è, anche per questa ventunesima edizione, innanzitutto, una nuova occasione di crescita sociale e culturale che come Amministrazione comunale continueremo a coltivare insieme all’Unione Lettori Italiani, in un’ottica strategica di promozione e divulgazione della lettura per noi oramai consolidata, attraverso una serie di eventi e attività che riusciamo, durante tutto l’anno, a proporre costantemente sul nostro territorio.”

IL PROGRAMMA

Un momento di comunità condiviso per una grande festa dei libri e dei lettori che coinvolgerà tutti, adulti e bambini. È così che si presenta la ventunesima edizione di Ti racconto un libro 2023, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso.

Riaprono i luoghi della cultura pronti ad accogliere un calendario ricco di incontri articolati, come di consuetudine, in “contenitori”, che vedranno alternarsi scrittori, giornalisti e personalità del panorama culturale italiano per un percorso che ci accompagnerà fino all’inizio dell’estate per poi riprendere a settembre.

Questa edizione è dedicata alla memoria di Pino Roveredo, uno degli scrittori più importanti della letteratura italiana contemporanea prematuramente scomparso nel gennaio scorso, che con la sua presenza costante, la sua generosa sensibilità e la sua amicizia ha contribuito alla crescita e al successo di Ti racconto un libro.

A inaugurare la ventunesima edizione (martedì 18 aprile, ore 18.30, Sala Alphaville, via Muricchio, Campobasso) sarà Romana Petri, scrittrice, traduttrice e critico letterario che collabora attivamente con numerosi quotidiani nazionali.

Nell’incontro inaugurale di Ti racconto un libro presenterà il suo Rubare la notte, con cui è candidata al Premio Strega 2023. Il libro è un omaggio alla vita straordinaria di Antoine de Saint-Exupéry, autore de Il Piccolo Principe: un uomo innamorato della sua infanzia, delle donne e del volo, che segnerà più di ogni altra cosa la sua esistenza. Sarà pilota civile, pilota militare, e poi, nel deserto, pilota del postale, fino a quando, nel 1942, scomparirà nei cieli in fiamme della seconda guerra mondiale. L’autrice che, fin da bambina, si è nutrita dei suoi libri, ha sentito l’esigenza di raccontarlo non solo come autore, ma anche come uomo. E allora costruisce e decostruisce, sgretola le regole della biografia, evoca e racconta amori, amicizie e sgomenti come dettagli di un appetito d’avventura mai sazio, si muove fra le date e dentro la Storia alla sola ricerca del principe che ha sconfitto la notte ed è entrato volando nell’infinito. Durante l’incontro l’autrice dialogherà con Paolo Massari.

Giovedì 27 aprile (ore 18.30, Circolo Sannitico di Campobasso) sarà la volta di Matteo B. Bianchi che aprirà il ciclo di incontri “Scritti di cuore – l’amore e le parole per raccontarlo”. Scrittore e autore di programmi radiofonici e televisivi con La vita di chi resta è stato candidato al Premio Strega 2023. Il libro, considerato dalla critica un capolavoro, un regalo inestimabile per i lettori, ripercorre il dolore di chi ha vissuto la perdita di un amore strappatosi alla vita. Rabbia, rimpianto, senso di colpa, e smarrimento disegnano un labirinto da cui sembra impossibile uscire ma che può trasformarsi in dono che contiene un germe di futuro, la testimonianza di come, persino nelle pieghe di un dolore indicibile, la scrittura possa ancora salvare.

Si può davvero pensare per tutta la vita al primo amore nato e cresciuto sui banchi di scuola? Il narratore di questa storia a quell’amore pensa almeno una volta al giorno da così tanto tempo che quasi non se ne rende più conto. Marco Drago, scrittore, musicista, giornalista, fondatore e direttore della rivista letteraria “Maltese narrazioni”, nel suo Innamorato mettea nudo la passione e i sentimenti maschili, attraverso una confessione sincera che non cede mai all’autocommiserazione e che con lucidità e distacco non sfoca le ragioni e la potenza degli altri personaggi e del mondo attorno.

Un affresco asciutto e ironico sull’essere adolescenti nella profonda provincia italiana degli anni Ottanta, accompagnato dalla musica, la moda e gli stili di vita di un decennio indimenticabile per chi l’ha vissuto (venerdì 12 maggio, ore 18.30, Sala Alphaville).

Venerdì 26 maggio (ore 18.30, Sala Alphaville) sarà invece la volta di Marcello Fois, atteso ritorno di un autore molto amato dal pubblico di Ti racconto un libro a cui presenterà La mia Babele, un viaggio verso il paradosso dell’atto di traduzione senza tradimento, raccontato non dal punto di vista del traduttore, bensì del tradotto. Il risultato è che la vita diventa letteratura, che a sua volta innerva la vita: accade nelle pagine di questo memoir letterario in cui si rincorrono ricordi d’infanzia e storia sociale, incontri e autoanalisi, avventure in terra italiana e straniera e riflessioni attraverso le lingue, non solo d’Europa.

Maria Grazia Calandrone, poetessa, scrittrice, giornalista, drammaturga, artista visiva, autrice e conduttrice per la Rai, è invece protagonista dell’incontro in programma mercoledì 31 maggio (ore 18.30, Sala Alphaville) per presentareDove non mi hai portata, un libro intimo eppure pubblico, profondamente emozionante e insieme lucidissimo, che le è valsa la candidatura al Premio Strega 2023. Attraversando lo specchio del tempo, l’opera racconta una scheggia di storia d’Italia e le vite interrotte delle donne. Ma è anche un’indagine sentimentale che non lascia scampo a nessuno, neppure a chi legge.

La dieta mediterranea sarà al centro del primo appuntamento di LIBRINTAVOLA – incontri con cena, una novità di questa XXI edizione che unisce il piacer della lettura a quello della buona tavola. Primo ospite di questa iniziativa sarà Renata Bracale (martedì 13 giugno, ore 19), professore di nutrizione e biologo nutrizionista, volto noto di molte trasmissioni televisive che si occupano di alimentazione e salute. Al pubblico presenterà il suo La mia cucina mediterranea- Ricette e segreti tra innovazione e tradizione, un volume che oltre aribadire i benefici della dieta mediterranea per la salute, offre interessanti spunti per metterla in pratica ogni giorno. A seguire una cena rigorosamente mediterranea da gustare insieme.

Venerdì 16 giugno (ore 18.30, Circolo Sannitico di Campobasso) sarà la volta di Michela Monferrini, scrittrice di successo, autrice di romanzi e guide letterarie,che al pubblico presenterà Dalla parte di Alba, unromanzo dedicato ad Alba de Céspedes. Scrittrice, poetessa e partigiana italiana ha trascorso una vita in bilico tra continenti e rivoluzioni, per dedicarsi a ciò a cui si sentiva destinata fin da bambina: scrivere, scrivere, scrivere. Ha attraversato il Novecento in prima persona, prestando la voce alla Resistenza e il cuore a uomini che non potevano capirla fino in fondo. Alba de Céspedes diventa qui a sua volta protagonista di un romanzo che è anche una riflessione sul senso della scrittura come eredità di una vita.

A partire dal mese di maggio ci sarà ampio spazio per i piccoli lettori alle prese con i tanti appuntamenti Ti racconto un libro Infanzia. Da segnare in agenda il primo con Alessandro Riccioni (2 e 3 maggio, Circolo Sannitico di Campobasso) che da molti anni si occupa di promozione della lettura e conduce corsi di formazione per insegnanti, bibliotecari e genitori. Tra rime e illustrazioni, i bambini avranno l’opportunità di confrontarsi con diversi temi, inclusa la difficoltà di un bambino che lascia la propria patria e il calore di ciò che conosce in cerca di una nuova casa.

Simonetta Tassinari, scrittrice e docente di filosofia, guiderà gliincontri-laboratorio pensati per avvicinare i bambini alla filosofia (15 e17 maggio, Sala Alhapaville), partendo dal suo Prime lezioni di filosofia, un percorso di attività che incoraggiano il ragionamento e la riflessione.

Anche in questa edizione ci sarà spazio per gli incontri di Favole a merendal’attesissimo appuntamento che alla magia della lettura unisce la gioia di una gustosa merenda da condividere.

Fuad Aziz, Alessia Canducci, Paolo Di Paolo e Tiziana Antonillisono invece pronti ad accogliere i più piccoli già a partire da settembre, per un autunno pieno di storie, racconti e tanta, tanta fantasia.

Nella prima parte di Ti racconto un libro 2023 partirà anche il bando della XXI edizione del Premio regionale di narrativa intitolato a Michele Buldrini, la cui premiazione è prevista tra novembre e dicembre. Anche questa edizione prevede un’unica sezione dedicata ai giovani di età compresa tra i 16 e i 36 anni. Un modo più innovativo di intendere e promuovere la scrittura che punta a far confrontare tra loro “giovani scrittori” di formazione diversa, in linea con l’idea che il talento possa esprimersi al meglio in un contesto culturale più ampio e libero da vincoli dettati dalle fasce di età. A giudicare i manoscritti sarà ancora una volta la prestigiosa giuria composta da alcuni dei maggiori esponenti della narrativa italiana contemporanea: Diego de Silva, Teresa Ciabatti, Marcello Fois, Ivan Cotroneo, Guido Catalano e Antonio Pascale.

Torna anche SCRITTODICUORE il concorso nazionale di scrittura rivolto agli istituti carcerari giunto alla settima edizione e pensato per far emergere l’affettività dei detenuti che da sempre trova nella scrittura la migliore forma di espressione. La giuria che dovrà decretare il vincitore è composta da autorevoli scrittori che all’amore e ai sentimenti hanno dedicato numerose pagine delle loro opere: Lorenzo Marone (scrittore), Camilla Baresani (scrittrice e giornalista) e Anna Giurikovich Dato (scrittrice e giornalista). La cerimonia di premiazione è prevista in autunno.

Dopo la pausa estiva, la programmazione di Ti racconto un libro 2023 riprenderà in autunno con nuovi imperdibili appuntamenti che vedranno protagonisti, tra gli altri, l’astrofisico Amedeo Balbi, e gli scrittori Sergio Kraisky, Paolo Di Paolo e Lorenzo Marone.