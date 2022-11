Preparazione atletica dei calciatori ancora sotto accusa

di Sergio Genovese

Con una buona dose di ragione, i preparatori atletici del calcio italiano, a qualsiasi livello, sono in gran parte sotto accusa per il picco esponenziale dell’infortunio muscolare che sta decimando i club ad ogni livello. Tutto sommato le nuove metodologie in letteratura non si discostano da quelle degli anni ottanta e novanta che hanno caratterizzato la mia militanza negli spogliatoi con gruppi di calciatori dilettantistici e professionistici. L’esperienza di campo, lo dico senza presunzione ai giovani preparatori, è quella che è formativa persino più dei libri che si leggono, se si leggono. Ho però l’impressione che sfuggendo ad una regola mai superata dalla scienza applicata all’allenamento, dalla Juve alla nostra piccola società di quartiere, la percentuale 55/60 per cento da dedicare alla potenza e alla capacità anaerobica e il 40/45 per cento alla potenza aerobica e lattacida, non è stata più rispettata perché al calciatore piace stare in palestra e non correre su un campo. Certe rivisitazioni, favorendo la presenza del grasso interstiziale, sicuramente saranno tra le cause di una presenza di infortuni mai registrata. Quando noi abbiamo calciatori in sovrappeso come Lukaku, Petagna, Muriel, Pogba per certi versi Leao, per fare un esempio, se le attenzioni che iniziano dal semplice riscaldamento fino alla seduta più sofisticata, non sono “patologicamente” seguite, il rischio è sempre alto. Che i nostri club del calcio d’élite, salvo eccezioni, non facciano più certi allenamenti organici lo verifichiamo quando affrontiamo club stranieri che mostrano sempre di avere una marcia in più sulla intensità della corsa. Ma lo stress dovuto ai sovraccarichi di forza è sicuramente una delle possibili cause della situazione del momento. Si chiede di più di quello che serve, non sempre è valida la definizione che un muscolo più diventa forte e più soddisfa la performance. Se lo stress produce infortuni che prevedono lunghe soste è evidente che la teoria non ha nessun valore. Ma andrebbero riviste anche le forme di riscaldamento pre gara che a volte sembrano più saggi di ginnastica artistica da regalare allo spettacolo, che azioni tendenti a favorire i processi biochimici a livello muscolare. La durata è sempre limitata, l’utilizzo di spazi strettissimi e di esercitazioni non contemplate dai codici di ginnastica educativa- coordinativa, fa emergere parecchie perplessità sullo spessore dei tecnici che se fossero attenti non consentirebbero a dei professionisti di fare talune esercitazioni in cui emergono addirittura carenze posturali. Insomma forse è arrivato il momento che le varie teorie ritornino a confrontarsi perché è solo una una giustificazione di comodo, che non ha presupposti scientifici, quella che i troppi impegni generino la situazione allarmante di oggi. La modulazione dei carichi rispetto all’evento agonistico deve contemplare anche gli impegni ravvicinati e non possono essere la panacea per chi ritiene di non mettersi in discussione come oggi sta accadendo.