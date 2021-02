Preoccupante incremento di casi Covid a Portocannone: i positivi sono 24

Novità sostanziali anche a Portocannone per quel che riguarda l’emergenza Covid. “Registriamo un preoccupante incremento dei contagi -ha fatto sapere il sindaco Caporicci- I casi di positività accertata, al netto delle guarigioni, sono al momento 24, con diversi esiti di tamponi rapidi positivi ancora da verificare.È evidente che siamo di nuovo al centro di una fase pericolosamente espansiva della diffusione della malattia, aggravata dalla situazione delle strutture ospedaliere regionali che sono ormai in ginocchio .È pertanto assolutamente necessario in questa fase, oltre a rispettare le ormai note e reiteratamente raccomandate misure di prevenzione, evitare il più possibile gli spostamenti, uscendo di casa solo per le necessità davvero essenziali.Si ricorda che è sempre in vigore l’Ordinanza Sindacale ai sensi della quale in caso di esito positivo di tampone e rapido, il Cittadino è tenuto a comunicarlo prontamente al proprio medico curante ed al Comune ed a mettersi immediatamente in isolamento fiduciario. Perché si possa tornare ad una situazione di normalità, è richiesta la collaborazione e l’esercizio del senso civico da parte di tutti”.