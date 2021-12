Preoccupante escalation di casi Covid nell’hinterland di Campobasso

Fasciarsi la testa prima di rompersela…. facciamo appello a questo vecchio detto per iniziare a dire che al momento sono solo indiscrezioni, ma avvalorate da test antigenici rapidi i quali dicono che almeno due paesi dell’hinterland campobassano (uno di questi è Toro) i casi Covid sono destinati tristemente ad aumentare.

Il sindaco di Toro, Roberto Quercio, ha avuto modo di scrivere sul suo profilo facebook che: “Si comunica alla cittadinanza che, visto il tampone molecolare positivo odierno (ieri ndr.) riscontrato dall’ASReM, al momento il numero di positività accertate risulta essere pari a 5, di cui n.3 da tampone molecolare (2 presenti sul sistema SIC dell’ASReM – 1 ancora manca) e n.2 da tampone antigenico (per i quali nell’arco di pochi giorni sapremo del riscontro del tampone molecolare).

Al momento il numero di persone poste in isolamento è pari a 41.. Ho già sentito tutte le persone risultate positive e risultano essere per lo più asintomatiche o con sintomi lievissimi. Sono tutte vaccinate. Speriamo ovviamente che continui in questo modo e gli facciamo i migliori auguri di buona e pronta guarigione”.