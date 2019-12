Preoccupa il Rio Bottone, a rischio evacuazione 5 famiglie

Da questa mattina la Protezione Civile sta monitorando le zone del Molise a rischio per via delle forti piogge. L’emergenza su Venafro sembra rientrata ma continuiamo a tenere sott’occhio il Rava e ringrazio il sindaco e presidente della provincia Alfredo Ricci per la collaborazione e il dialogo continuo.

Parimenti si resta concentrati su Boiano dove il torrente Rio Bottone impensierisce.

Dalla Protezione Civile si dicono: «Pronti, se necessario, ad evacuare i cinque nuclei abitativi che insistono sulla zona a rischio insieme ai Vigili del Fuoco. Il Commissario straordinario è anch’ esso sul posto per monitorare la situazione insieme a tutti i volontari. Al ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando in queste ore sul territorio unisco la preghiera ai tanti altri a lasciarli lavorare tranquillamente e ad evitare le consuete polemiche di rito che appartengono al tanto tempo libero a disposizione di molti. La sicurezza di un territorio è fatta di tante cose e sicuramente ci sono molte criticità evitabili e superabili, ma stando alla finestra a parlare difficilmente sarete di aiuto».