Prenotazioni visite, sportelli del Cardarelli chiusi. Florenzano: “Problema superato”

Questa mattina, venerdì 4 settembre, i cittadini che si sono recati presso l’ospedale Cardarelli per la prenotazione delle visite specialistiche, hanno trovato gli sportelli chiusi. Un cartello indicava che le prenotazioni al Cup erano momentaneamente fuori uso e bisogna rivolgersi al call center sanitario. Il servizio, come ci ha spiegato il dg Oreste Florenzano, è stato ripristinato in tarda mattina.

“Anche questa mattina abbiamo avuto problemi con il solito software, ma ora abbiamo risolto tutto definitivamente. E’ stato eliminato in maniera informatizzata il superticket, solo che questa mattina con l’integrazione del software, non si riusciva a stampare e per questo siamo stati costretti a chiudere momentaneamente gli sportelli. Ora abbiamo superato anche questa problematica e abbiamo provveduto a riaprire gli sportelli”.