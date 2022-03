Prenotare una visita diabetologica: al San Timoteo è una ‘mission impossible’

La disavventura di Maria Carmela e della mamma 71enne: “Dal Cup ci hanno spedito in reparto dove, però, ci hanno detto che non possono prenotarcela. Come dobbiamo fare?”

Prenotare una visita di controllo diabetologica al San Timoteo di Termoli è sempre più una ‘mission impossible’. Ne sa qualcosa Maria Carmela, mamma di una donna di 71 anni bassomolisana che, appunto, avrebbe dovuto prenotare una visita di controllo.

“Abbiamo saltato quella che avremmo dovuto fare alcuni mesi fa per un problema familiare – ha affermato la donna – e ne volevamo prenotare nuovamente un’altra. Quando, però, ci siamo recate al Cup dell’ospedale di Termoli ci hanno detto che non potevano prenotarcela e che avremmo dovuto recarci in reparto”.

E così hanno fatto: mamma e figlia si sono presentate in reparto dove, però, si sono scontrate con l’amara verità: “neanche lì era possibile prenotare la visita perché ci hanno detto che hanno problemi.

Allora abbiamo telefonato nuovamente al cup ma la risposta è stata sempre la stessa. Noi, però, adesso come possiamo fare?”, si domanda Maria Carmela.

Di qui la rabbia per quello che sta succedendo: “come deve fare una persona a prenotare una visita che dopo un anno di attesa, per un diabetico, diventa davvero importante? Vero che, in parte è stata colpa nostra quella di non aver potuto usufruire di quella già fissata, ma non è possibile che non ci sia un modo per fissarne una nuova”.