“Prendiamoci cura dell’ospedale”, il commento del dottor Pranzitelli

E’ stato invitato a partecipare al consiglio comunale che si è svolto ieri a Termoli durante il quale si è parlato del Pos, il Programma operativo sanitario, e non potendo essere presente ha affidato le sue parole ad una lettera inviata al presidente del consiglio comunale, il dottor Giuseppe Pranzitelli. Una lettera da ‘cuore in mano’ per Pranzitelli quella che pubblichiamo di seguito.

“Egr. Presidente,

esprimo a Lei, al Sindaco e ai Consiglieri tutti la mia personale gratitudine per l’invito a intervenire al Consiglio Comunale di cui all’oggetto.

Sfortunatamente sono impossibilitato a partecipare essendo di turno in rianimazione questa sera, fino a domattina.

Mi fa molto piacere che la classe politica bassomolisana operante a ogni livello istituzionale, dedichi grande attenzione al tema della Sanità e alla difesa dell’Ospedale di Termoli: è giusto e doveroso che la politica, con la sua capacità interpretativa e la sua fantasiosa e ardita intraprendenza, in continuo dialogo e confronto sinergico con gli operatori sanitari e tutti gli altri stakeholders, faccia la sua sacrosanta parte, fuori e dentro le istituzioni, a Termoli, a Campobasso e a Roma.

Solo una buona diagnosi e un attento monitoraggio portano a un’adeguata terapia. È dunque fondamentale da parte della classe politica rendersi costantemente conto delle eventuali quanto inevitabili problematiche del SSR al fine di favorirne le soluzioni, nel rispetto del diritto alla salute di tutti i cittadini molisani, diritto incomprimibile da qualsivoglia esigenza di equilibrio di bilancio (v. sent. Corte Costituz. n. 178/2015). In tal senso la lezione della pandemia di Covid-19, con i suoi incommensurabili costi umani ed economico-finanziari, è stata drammaticamente didattica.

Le assicuro che anche dall’interno dell’Ospedale, nonostante i noti devastanti effetti dell’ultradecennale blocco del turnover, continuamente partono nuovi slanci e iniziative per il rinnovo e il miglioramento dei servizi offerti all’utenza, con il sostegno e l’incoraggiamento della Direzione.

Auguro a Lei Presidente, e a tutti coloro che parteciperanno al Consiglio un buon lavoro per la cittadinanza, scevro da tentativi di strumentalizzazione di parte.

L’Ospedale si prende cura di TUTTI. Prendiamoci TUTTI cura dell’Ospedale.

Cordiali saluti.

Dott. Giuseppe Pranzitelli

Dirigente Medico I liv. ASReM

U.O. Anestesia e Rianimazione

Ospedale San Timoteo Termoli”.