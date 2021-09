‘Prendi un libro. Lascia un libro’: il ‘bookcrossing’ arriva a Petacciato

Lasciare libri in luoghi pubblici per farli viaggiare, dandogli così la possibilità di incontrare altri lettori e dunque permettendo agli amanti dei libri di scambiarsi letture a costo zero: è questa la filosofia del bookcrossing che sta prendendo piede anche in molti paesi del Molise. L’ultimo, in ordine di tempo, è a Petacciato, in piazza Belvedere. Le piccole postazioni per la condivisione dei libri sono arrivate anche nel paese bassomolisano grazie al progetto ‘Lascia un libro. Prendi un libro’. Si tratta di un progetto per il recupero e la condivisione gratuita dei libri. Unica regola: per prendere un libro bisogna lasciarne un altro. E’ ammesso lo scambio gratuito di qualsiasi genere di libri, tranne i libri di testo scolastici. Non importa il prezzo di copertina del libro. Non occorre nessuna registrazione ne dei libri, ne dei lettori. Semplicemente, porti un libro e ne prendi un altro. Nessun obbligo di restituzione del libro scambiato.