Prendeva pezzi di ricambio dal suo datore di lavoro e li rivendeva on-line, 33enne denunciato

Indagini avviate dopo la messa in vendita, a 180 euro, di una turbina per macchine agricole del valore di oltre 1.200 euro

Turbine, frizioni e pezzi di ricambio in genere erano diventati una fonte di guadagno extra per un 33enne della provincia di Isernia che, aveva preso “gli articoli” in questione nel magazzino nel quale aveva lavorato, per poi rivenderli a prezzi decisamente più concorrenziali, sul web. Per questo il 33enne pentro è stato denunciato dai militari dell’Arma di Cassino con l’accusa di furto aggravato. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, il 33enne, quando era impiegato come magazziniere presso una ditta di import/export di ricambi per macchine agricole in provincia di Isernia, aveva asportato diversi pezzi di ricambio per rivenderli on line. Le indagini sono state avviate grazie ad un meccanico che, proprio sul web, aveva trovato su un sito internet pezzi di ricambio con gli adesivi della ditta di cui è un cliente.

Su un sito internet, una turbina del valore commerciale di oltre 1200 euro, era stata messa in vendita ad appena 180 euro.

Il titolare del magazzino nel frattempo ha accertato che mancavano numerosi pezzi di ricambio per automezzi agricoli, senza tuttavia riuscire compiutamente a individuarne la causa, vista l’assenza di segni di scasso e/o effrazione che potessero giustificare un furto presso l’attività.

Il meccanico, cliente della vittima, ha fissato un incontro con il venditore anonimo a Cassino. I militari hanno bloccato il reo nei pressi del parcheggio di un’area di servizio di Cassino, al momento della conclusione della vendita illecita. Il 33enne, condotto negli uffici del Comando, ha ammesso le sue responsabilità, aggiungendo di essersi impossessato di vari pezzi meccanici, turbine, frizioni ecc., quando svolgeva l’attività di magazziniere alle dipendenze della vittima.

I carabinieri si sono poi recati presso l’abitazione del 33enne dove hanno rinvenuto ulteriore refurtiva, per un valore superiore ai 10.000 euro, restituita al commerciante.