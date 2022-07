Al termine del triennio della Scuola Secondaria di primo grado e dell’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, si è svolta, nel cortile della Scuola F. Jovine di Campobasso, la festa del “diploma”, organizzata in sinergia dai docenti, dal personale della scuola e dai genitori per salutare i ragazzi che lasceranno il nostro Istituto per proseguire, ci auguriamo nel migliore dei modi, il proprio percorso di studi e di vita.

In un caldo pomeriggio di sole ed emozioni, i ragazzi delle tre terze si sono esibiti in una performance con la tecnica della Body percussion e con brani dell’orchestra della Jovine. A seguire i saluti degli allievi ai professori e ai propri compagni, parole di stima e affetto che hanno racchiuso alla perfezione il significato vero di una comunità scolastica: il senso di un cammino comune, talvolta difficile o faticoso, ma che sa regalare soddisfazioni, entusiasma e ti fa guardare avanti.

I volti dei ragazzi finalmente liberi dalle mascherine e quei sorrisi, che per gran parte di questi anni di scuola media sono rimasti nascosti, hanno ricompensato la fatica e le preoccupazioni che ci hanno spesso accompagnato durante il periodo della pandemia. Al termine delle letture il Dirigente Scolastico, prof. Francesco Delzio, ha consegnato a ogni ragazzo una pergamena con un messaggio importante “Prendete la vostra vita in mano e fatene un capolavoro!”

Al termine di questo triennio così particolare, possiamo dire che la Scuola tutta ha dato prova di grande Resilienza, restando un importante punto di riferimento.

A tutti i nostri alunni auguriamo le meritate vacanze e soprattutto di realizzare sempre i propri sogni.