Prendersi cura dell’Italia come bene comune, alla scoperta della Termoli sotterranea

Insieme per “Un giorno per bene”. E’ questo il titolo dell’iniziativa che si terrà il 21 e 22 settembre quando tutti saranno invitati a prendersi cura dell’Italia come bene comune. A Termoli la manifestazione vedrà protagonisti il Touring Club e la Diocesi di Termoli-Larino con protagonisti la Termoli sotterranea, la Cattedrale, la Cripta e il Castello Svevo. “Un giorno per bene” è un’iniziativa che nasce dall’impegno di “prendersi cura del Paese” che da sempre contraddistingue le attività del Touring Club Italiano. Restituire alla comunità beni comuni bisognosi di cure e attenzioni, grazie al supporto concreto di soci del Touring Club Italiano e cittadini, è l’intento da cui prende forma questo nuovo progetto, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre. Luoghi d’arte, parchi, spiagge, piste ciclabili, monumenti, sentieri e percorsi pedonali – patrimonio culturale, artistico e naturalistico del nostro Paese – hanno, infatti, bisogno dell’aiuto di tutta la comunità per essere valorizzati e resi accessibili. I riflettori sono puntati sui “beni comuni” di 26 città su tutto il territorio nazionale, ma i veri protagonisti dell’iniziativa sono i cittadini che, in veste di volontari, faranno vivere luoghi e beni che appartengono alla comunità, prendendosi cura della propria città per renderla più accogliente, fianco a fianco con i volontari del Touring Club Italiano e delle numerose organizzazioni locali partner del progetto. A Termoli il 21 e 22 settembre i volontari accoglieranno i visitatori alla scoperta della Termoli Sotterranea, un importante sito storico e archeologico dove è possibile ammirare reperti della Basilica-Cattedrale un’area cimiteriale e una cisterna romana, della Cattedrale, della Cripta e del Castello Svevo. “Un giorno per bene” a Termoli è realizzato dal Touring Club Italiano insieme all’Associazione PietrAngolare, con il patrocinio gratuito del Comune di Termoli, in collaborazione con Unitre – Termoli, Associazione Educult, APS Molise Explace e Associazione Turismol.