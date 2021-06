Prendere il treno in Molise? Mission impossible. Parola di Alessandro Borghese

Treni “latitanti” e mission impossible per tornare da Termoli a Milano. E’ quanto raccontato da Alessandro Borghese in un video registrato dalla stazione bassomolisana mentre era in attesa di poter prendere il Frecciarossa per tornare a Milano. Borghese, che come ricordiamo era stato in Molise per registrare una puntata del format televisivo 4Ristoranti dedicata a quattro ristoranti della Costa dei Delfini, avrebbe dovuto prendere il treno diretto nel capoluogo lombardo che, però, sarebbe stato in ritardo di più di mezzora. Tanto da far scattare il video sui social nel quale ha ironizzato rispetto alla mission impossible di spostarsi fuori dal Molise. Quello dell’alta velocità è un tema caldo in Basso Molise, spesso al centro di disservizi per i viaggiatori.

In alto il video ripreso dalla pagina Facebook “Binario 20Bis”.