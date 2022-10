Prende il via la Settimana del Buon Invecchiamento

Praitano: “Promossa dall’Amministrazione per prevenire l’isolamento e favorire il rapporto intergenerazionale”

Parte lunedì 17 ottobre il cartellone degli eventi della Settimana del Buon Invecchiamento che il Comune di Campobasso ha organizzato, tramite l’assessorato Politiche Sociali e in collaborazione e condivisione con i presidenti dei Centri Sociali Anziani della città.

“Le iniziative programmate dalla nostra Amministrazione con la collaborazione attiva delle associazioni e dei vari Centri Sociali Anziani presenti sul territorio cittadino, rendono evidente quanto sia alta l’attenzione da dedicare, attraverso eventi e progetti di sensibilizzazione, informazione e promozione del benessere psico-fisico diffusi, verso una più incisiva forma di difesa della salute da attuarsi grazie alla pratica sportiva e, più in generale, all’adozione di corretti stili di vita nell’età adulta. – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano – Gli eventi inseriti nell’edizione 2022 della Settimana del Buon Invecchiamento realizzata dal Comune di Campobasso, tendono a creare le condizioni necessarie affinché si possa prevenire l’isolamento e il decadimento cognitivo, promuovendo, invece, il benessere biopsicosociale e il rapporto intergenerazionale.”



Il programma della Settimana del Buon Invecchiamento è estremamente variegato e prende il via proprio lunedì 17 ottobre, alle 10:30, con la presentazione e la discussione tematica su “Una giornata qualunque”, alla quale prenderanno parte lo scrittore Giovanni Gazzani e la dottoressa Giulia D’Ambrosio per l’AMMA (Associazione Molisana Malati di Alzheimer), presso il C.S.A “L’iniziativa”, in via Emilia 2 (accanto alla Farmacia Comunale).



A seguire, martedì 18, alle 10:30, l’incontro “Giornata del benessere”, al C.S.A “Nicolino Scarano”, in via Gramsci 13,. al quale interverranno il geriatra dott. Cosimo Dentizzi, la fisioterapista e osteopata dott.ssa Paola Di Cesare e il dietista dott. Mariano Maniscalco. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 16:30, sarà la volta del torneo di burraco presso C.S.A “L’Amicizia” di via Verga 2.



Da segnalare, il 19 ottobre, la gita all’Area archeologica di Altilia e Fonderia Marinelli di Agnone. La giornata di giovedì 20, alle 10:30, sarà dedicata alla “Festa dello sport over 65” in collaborazione con ASD Nuova Pallavolo Campobasso, presso Palestra Comunale “Villa de Capoa” e, alle 17, spazio al “Karaoke”.

Venerdì 21 ottobre, alle ore 10.30, è in programma il laboratorio “Filo benessere e allenamento del pensiero”, al fine di stimolare connessioni logiche e immaginazione attraverso il gioco filosofico, in collaborazione con AMMA (Associazione Molisana Malati di Alzheimer), presso il C.S.A. “L’Incontro” sito in via Sant’Antonio dei Lazzari n °3. Alle ore 16.00, torneo di bocce presso il Bocciodromo comunale sito in via Insorti D’Ungheria n°1.

Sabato 22 ottobre, alle ore 17.00, la settimana del Buon Invecchiamento si concluderà con “Canti, balli e rappresentazioni teatrali”, presentati dai C.S.A. del Comune di Campobasso presso il palazzo dell’ex GIL.