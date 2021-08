Prende fuoco un natante alle Isole Tremiti: passeggeri recuperati in mare

In una frazione di secondo si è scatenato l’inferno a bordo del natante di circa nove metri che si trovava a tre miglia dall’isola di San Domino. Per cause ancora da accertare il natante è andato a fuoco costringendo le persone che erano a bordo, 9 in totale, a salvarsi per mezzo di un gommone, così come confermato dal Comandante della Capitaneria di porto di Termoli, Nacarlo. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi con la Capitaneria di porto di Termoli arrivata tempestivamente sul posto. Fortunatamente non ci sono feriti. Non è stato possibile poter salvare il natante che invece è affondato. Sul molo dell’isola anche i sanitari del 118. Il tutto sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 14 agosto.