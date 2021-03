Prende fuoco struttura adiacente ad una villa, ustionata gravemente una donna

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio, domenica 14 marzo, nei pressi di un’abitazione in via San Nicola delle Fratte a Campobasso. Si tratta della zona alle spalle della Questura del capoluogo, raggiungibile da una stradina che è posta tra la Chiesa di San Paolo e la Questura. A prendere fuoco, intorno alle 17, una struttura (una sorta di Gazebo) adiacente alla villa. Ad avere la peggio una donna che ha riportato ustioni molto gravi nel tentativo di mettere in salvo i figli. Sarebbe riuscita nell’intento, ma è rimasta gravemente ferita. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno raggiunto tempestivamente l’abitazione, domando il grande rogo, e quello dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportare la malcapitata presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze dei presenti, le fiamme sarebbero divampate involontariamente, a causa di una latta di benzina rimasta incustodita e da cui sarebbe partito l’incendio. Da qui avrebbe preso fuoco la grande struttura sotto alla quale si sarebbero trovati i ragazzi. La donna si sarebbe precipitata immediatamente per metterli in salvo, restando, però, lei stessa gravemente ustionata.