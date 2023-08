Prende fuoco il costone della ferrovia sul lungomare Nord: ancora in azione i Vigili del Fuoco

Non è la prima volta che accade. Lo scorso anno a bruciare nel mese di luglio fu sempre lo stesso tratto. Teatro del rogo è il costone poco sotto la rete ferroviaria sul lungomare nord di Termoli, davanti al lido Le Dune. Si è reso dunque necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per domare il rogo che minaccia non solo la ferrovia ma anche le auto parcheggiate proprio sotto il costone. Sul posto intervenuta anche una volante della Polizia per regolare il traffico.