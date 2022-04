Premio Ussi: il 6 aprile riconoscimenti, formazione e ospiti alla Gil di Campobasso

Una giornata di sport in cui saranno premiati gli atleti che si sono maggiormente distinti. Presenti in sala gli studenti degli istituti superiori della regione

Una giornata di sport in cui l’USSI conferirà riconoscimenti agli atleti che si sono maggiormente distinti nel recente passato, un’occasione formativa per i giornalisti e di confronto con addetti ai lavori e cittadini sui valori dello sport e su come vengono trasmessi dai media.

Questo e tanto altro nell’edizione 2022 del Premio USSI Molise, manifestazione in programma mercoledì prossimo, 6 aprile 2022, dalle ore 10.30 nell’auditorium Gil di via Milano 15, a Campobasso.

L’evento dell’Unione stampa sportiva (gruppo di specializzazione della Fnsi e associazione benemerita del CONI) supportata dall’Assostampa Molise e dall’Ordine dei giornalisti del Molise, con il patrocinio del Consiglio regionale del Molise, delle due province, dei due comuni capoluogo, del CONI Molise, nonché la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale e della Fondazione Molise Cultura.

Il programma prevede premiazioni alternate alle narrazioni dello sport

Ad aprire la giornata i saluti delle istituzioni presenti, del presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise Vincenzo Cimino e del presidente dell’Assostampa Molise Giuseppe Di Pietro.

Si entrerà quindi nel vivo dei lavori con il presidente dell’USSI nazionale Gianfranco Coppola, che sarà presente in sala, con la partecipazione in videoconferenza del presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli e del conduttore della Domenica sportiva e presidente dell’USSI Lazio, Jacopo Volpi.

A seguire, gli interventi di Andrea Capobianco, allenatore della nazionale femminile di basket 3X3, Gian Franco Massaro, presidente del CSV Molise, Antonio Fatica, consigliere nazionale dell’USSI, Vincenzo Ciccone, segretario del Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine di giornalisti, e Alfredo Alberico, giornalista di Sky Sport.

Tante le novità del Premio USSI 2022, tra cui la presenza in sala degli studenti degli istituti superiori della regione e l’istituzione di diverse categorie: riconoscimenti olimpici, squadra e atleta dell’anno, sport e volontariato.

Inoltre, per quest’ultima sezione, l’USSI Molise ha instaurato una partnership col CSV Molise, il Centro di servizio per il volontariato, punto di riferimento del Terzo Settore, che ha sposato la manifestazione dell’associazione, attribuendo un merito a quelle organizzazioni non profit molisane che operano nel sociale proprio attraverso lo sport.

«L’USSI torna in presenza per il proprio evento di punta – rimarca la presidente Valentina Ciarlante, che condurrà i lavori della manifestazione – Saremo lieti di ospitare il presidente Coppola, le tante personalità illustri e gli amici che hanno accettato di donarci la loro esperienza e le loro competenze. Ci teniamo a dare un piccolo contributo a chi sta rendendo grande il Molise con le proprie gesta sportive, ma abbiamo voluto dare una valenza ulteriore all’evento, legato ai principi dello sport e alla passione che spinge tutti noi a diffonderli. Un grande ringraziamento alle istituzioni e a tutti i partner che hanno mostrato grande stima e considerazione verso l’USSI. Invito quindi tutti a partecipare e a trascorrere delle ore insieme a noi».

La giornata varrà come corso di formazione per i giornalisti che potranno prenotarsi sulla piattaforma online e sarà trasmessa in diretta streaming su Zona Rossa Web Tv.