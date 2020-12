Premio Ricerca Storica nel ricordo di Giorgio Palmieri

Martedì 21 dicembre 2020, alle ore 17,00, in streaming si terrà l’evento di premiazione della seconda edizione del Premio Nazionale per la divulgazione della ricerca storica Giorgio Palmieri.

Il Premio Nazionale per la divulgazione della ricerca storica Giorgio Palmieri è stato ideato e organizzato dall’Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco” – IRESMO, con il patrocinio della Regione Molise e dell’Assessorato Regionale alla Cultura e al Turismo, al fine di rinnovare la memoria dell’intellettuale molisano Giorgio Palmieri (1958/2017), promuovere gli studi sulla storia del Molise e del Mezzogiorno d’Italia, sostenendo anche economicamente la divulgazione della ricerca storiografica, e sollecitare la sensibilità del mondo scolastico e civile regionale intorno a temi storici dal forte valore identitario e comunitario.