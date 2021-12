Premio Pane Roma 2021, il Molise vola grazie al “Panificio Petrella Laurino”

E’ il “Pane di Matrice” il miglior pane del Concorso “Premio Roma” promosso dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato da Agro Camera in collaborazione con ARSIAL ed in sinergia con Unioncamere Lazio e con il sistema delle Camere di Commercio della regione.

La manifestazione è diventata punto di riferimento non solo per le aziende del territorio di Roma e del Lazio, ma anche per quelle nazionali.

E sono soprattutto i numeri di questa ultima edizione a confermarlo: 59 aziende di 10 regioni che hanno sottoposto oltre 170 campioni suddivisi in 7 tipologie.

Tutti prodotti di eccellenza valutati da una Giuria di sei degustatori professionisti composta da tecnologi alimentari, ricercatori e assaggiatori dell’INAP (Istituto Nazionale Assaggiatori Pani) sulla base di una rigorosa griglia di requisiti organolettici e sensoriali.

A trionfare nella categoria dei Pani Tradizionali e Storici di Frumento duro e a far volare il Molise sono stati i fratelli Petrella, proprietari dell’omonimo panificio “Petrella Laurino & C.” – meglio conosciuto come Il Pane di Matrice – con il loro Pane di Filiera, ottenendo la medaglia d’oro come Miglior Pane Tradizionale e Storico di Frumento Duro d’Italia al Premio Roma Pane 2021.