Premio nazionale e vetrina internazionale per la scuola di Ripalimosani

Premio nazionale e vetrina internazionale alla scuola di Ripalimosani per un progetto che guarda lontano nello spazio e nel tempo.

Giovedì nell’ambito della Conferenza Premi etwinning 2020 è stato assegnato alla scuola molisana il PREMIO NAZIONALE ETWINNING 2020 al progetto NOAH’S ARK. Coinvolte nel percorso didattico le classi terza e quinta della scuola primaria di Ripalimosani anno scolastico 2019-2020. Il progetto è stato illustrato in diretta streaming nell’evento fonale, alla presenza della ministra Azzolina, della Dirigente Erasmus Sara Pagliai, del Dott. Bollini del Ministero, dell’NSS eTwinning Italia. E naturalmente alla presenz del team di docenti premiati, della preside Rita Massaro e di tanti genitori e ragazzi che hanno voluto collegarsi e vivere un momento di gloria dopo tanto lavoro fatto in classe.Dieci i premi consegnati in tutta Italia, due le scuole primarie premiate. Un bel primato per tutti, grazie al lavoro di sinergia all’interno e all’esterno che come sempre premia l’intera comunità scolastica.”Un premio alla scuola è un premio all’intera comunità – ha dichiarato il sindaco Marco Giampaolo – Siamo davvero fieri del lavoro che tutte le nostre insegnanti e la nostra dirigente fanno ogni giorno per far emergere le caratteristiche di una popolazione da sempre attenta allo studio e alla conoscenza. Complimenti a tutti, soprattutto ai docenti che hanno saputo procedere nonostante le difficoltà della pandemia. E continuiamo così”. E’ possibile seguire la cerimonia su You Tube.

https://youtu.be/kaLGTsDQhU0