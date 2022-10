Premio Mia Martini, il molisano Dasak approda alla finale della sezione Nuove Proposte

Daniele Acquasana (vero nome di Dasak) ha presentato il brano “Il tempo di guardarti” composto da Antonello Carozza e Gioele Di Tommaso

Dasak, nome d’arte di Daniele Acquasana, è stato ammesso dalla Direzione Artistica del Premio Mia Martini ’22, alla finale per la sezione Nuove Proposte, scelti dai 10 più votati della prima espressione di voto con il brano “Il tempo di Guardarti” composto da Antonello Carozza e Gioele Di Tommaso. Il testo esprime “il sodalizio tra contesto detentivo e l’espressione musicale con la paternità ‘rinchiusa in carcere’. Un padre detenuto – ha spiegato Acquasana – che con la nascita di suo figlio sorride, e questo sorriso diventa sempre più grande, più espressivo, che lo completa come uomo. Questo rappresenta per lui il presupposto di crescita soprattutto interiore. Chiuso in una cella, mette in fila pensieri e riflessioni, come unica terapia e le parole, quelle non dette, cercano di ‘scappare’ attraverso le proprie sensazioni, esternate nella scrittura. Una sorta di imprinting – ha concluso – che si crea quando gli occhi di un padre e quelli di un figlio appena nato si incrociano per la prima volta e nasce la consapevolezza reciproca che durerà per tutta la vita”.