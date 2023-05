Premio Letterario “Lucius Calidius”, il 6 maggio la cerimonia di premiazione

Piú si 200 autori. Ospiti gli attori Edoardo Siravo e Gabriella Casali. Pino Imperatore e Ida Di Ianni Presidenti di Giuria

Sono più di 200 gli autori provenienti da tutta Italia e dall’estero, per un totale di circa 300 opere, in concorso al Premio Letterario “Lucius Calidius” – VI edizione, che si terrà a Macchia d’Isernia sabato 6 maggio. Prestigiosa la presenza di Edoardo Siravo e Gabriella Casali, che interpreteranno stralci delle opere premiate, Pino Imperatore Presidente Onorario di Giuria, Ida Di Ianni Presidente della Giuria, composta anche da Aldo Cervo, Elenio Cicchini, Giuseppe Napolitano, Maurizio Zambardi ed Elena Grande. Il Comitato organizzatore è invece composto dal Sindaco Giovanni Martino, dal Vicesindaco Michele Mariani, dalla consigliera comunale Maria Meloro, dalla presidente della Pro Loco Maria Antonietta Mariani, e inoltre da Caterina Zacchia, Adriano Nestola, Antonella Mariani, Dante Cicchini, Eugenio Silvestre e dalla stessa Elena Grande.

Gli autori di questa edizione hanno partecipato anche da paesi esteri (Malta, Albania, Svizzera, Israele) con circa 300 opere presentate, divise in 7 sezioni (Narrativa, Poesia, Fiaba, Poesia Dialettale, Scrittura Comica, Narrativa Infanzia e Narrativa Scuola secondaria di primo grado). Saranno dunque 22 i premiati con trofei, premi artistici e in denaro e 30 i partecipanti segnalati. Tutte le opere premiate sono state inserite in una prestigiosa antologia, realizzata dalla Volturnia Edizioni, che sarà presentata alla cerimonia e di cui riceverà copia ogni autore premiato e selezionato.

L’associazione “La Rosa e il libro” ODV offrirà invece targhe, un trofeo e un Premio Speciale ad autori le cui opere hanno trattato tematiche femminili e di genere.

Piena soddisfazione dell’Amministrazione Comunale per la riuscita di questa edizione del Concorso, ideato nell’intento di promuovere il nostro territorio e la nostra cultura