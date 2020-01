Premio letterario internazionale “Eugenia”, vincitori gli studenti dell’Ite di Bojano

BOJANO. Gli studenti dell’IISS di Bojano (Indirizzo ITE) sono risultati vincitori del Premio letterario internazionale “Eugenia” promosso dall’Accademia Italiana di Poesia e E.I.P Italia d’ intesa con la Maison Internationale de la Poesie Arthur Haulot de Bruxelles. La cerimonia di premiazione si è svolta nell’Aula Magna della LUMSA di Roma. Questa volta gli alunni hanno prodotto un alfabetiere riguardante il profilo biografico di Eugenia e poi hanno dato vita ad una raccolta di haiku. Impegnare gli alunni di oggi in un laboratorio di poesia non è semplice, ma va sottolineato come oggi scrivere e leggere poesie non solo aiuta la memoria e fortifica la proprietà lessicale, ma ridesta aree del cervello legate all’autobiografia e alle emozioni. E ai giorni nostri proprio la poesia rappresenta un anticorpo contro il dilagare della superficialità perché rappresenta una forma di comunicazione scritta evocativa. In particolare il percorso letterario è stato coordinato dalla professoressa Italia Martusciello che ha ricevuto un premio speciale dallo scrittore Eraldo Affinati, affermato scrittore e insegnante italiano, vincitore del Premio Campiello. Molto interessante una sua affermazione “Nelle scelte dello Stato l’istruzione dovrebbe avere il primo posto, visto ciò che rappresenta: la coscienza in formazione del Paese, il luogo di contatto istituzionale fra giovani e adulti, lo snodo fra presente e passato, il corpo vivo dell’identità nazionale in perenne mutamento”. Il Dirigente scolastico, Antonella Gramazio, si è molto complimentata con gli alunni, spronandoli ad impegnarsi e a nutrire il loro animo con dei buoni sentimenti. Edward Morgan Forster amava ripetere: “La poesia era un transitorio memento, un alito delle divine labbra della bellezza, un usignolo tra due mondi di polvere”.

Gianluca Caiazzo