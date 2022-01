Premio letterario Giampietri, ancora nessun lavoro dal Molise

“Sveglia Molise!” esclama Elvira Delmonaco Roll, presidente del Premio Letterario Francesco

Giampietri, partito su piano nazionale il 1° dicembre. “Rispetto ai tanti lavori arrivati ai 22 giudici del premio da ogni regione italiana, dopo più di un mese, quelli molisani continuano a latitare”, continua la scrittrice che ha portato le sue raccolte di racconti e i suoi romanzi ambientati nel Molise di Mezzo nelle più importanti fiere del libro non solo d’Italia, ma del mondo.

Di padre molisano e di madre napoletana, Elvira Delmonaco Roll non ha mai dimenticato il suo sangue sannita, nonostante abbia studiato, insegnato e vissuto a Napoli. Infatti molto del suo tempo lo trascorre nella sua casa di Pietracupa, paesino di poche anime che ha ispirato i suoi scritti e che vanta ben tre scrittori, una associazione culturale e un programma estivo che comprende presentazioni di libri e un salotto letterario voluto e diretto dalla stessa presidentessa del Premio Giampietri.

Giudice in diversi concorsi letterari di importanza nazionale, premiata molte volte nei certami nazionali per le sue poesie, i suoi racconti e i suoi romanzi, E.D. Roll, ha sempre avuto come obiettivo la rivalutazione della regione Molise, anche attraverso la fondazione di un Premio Nazionale, che ha tutte le carte in regola per inserirsi tra i maggiori concorsi letterari d’Italia,

avvalendosi di collaborazioni prestigiose e di importanti patrocini.



Si dice che il Molise non esiste, continua amareggiata la presidentessa, e ho pensato di sfatare

questo slogan riduttivo, condividendo il pensiero di Francesco Giampietri, il giovane filosofo che ci

ha lasciato troppo presto, lasciando incompiuta la sua opera di divulgatore della cultura. Un Premio, quindi, nazionale e importante, ma con una sezione tutta molisana, che avrebbe dovuto inserire a buon diritto il Molise tra le altre regioni italiane, dando la possibilità agli scrittori sanniti di farsi conoscere e di far conoscere questa nostra bella regione, non solo per le bellezze naturali ancora in parte incontaminate, la sua cucina e i suoi monumenti, ma anche per la vastità della sua cultura.

Per questo dico: “Sveglia Molise, fai sentire anche tu la tua voce. Spero che questo mio richiamo venga raccolto”. Il Premio Francesco Giampietri è gemellato con Il Premio Letterario Nazionale Città di Ascoli Piceno, il cui prestigio è indiscutibile, ed è sostenuto dalla grandissima esperienza della Associazione Culturale Un Passo Avanti Aps, patrocinato dalle associazioni culturali Venus Verticordia di Venafro, paese natale di Francesco Giampietri e Euterpe, appoggiato dalla importante casa editrice Elena Costa che offrono una targa premio. Regolarmente registrato, gode anche del patrocinio della Regione Molise, di Campobasso e di Ascoli Piceno, oltre di quello di diversi comuni.

“Ricordo agli scrittori molisani che la presentazione si terrà a Venafro, nella palazzina Liberty, il 28 maggio 2022 e che sarebbe vergognoso non poter assegnare i premi destinati alla sezione Molise. Sarebbe dichiarare il fallimento culturale di una intera regione che ha ancora tanto da dare”: conclude Elvira Roll. Il bando del Premio è visibile e scaricabile su Concorsi Letterari.it, sulla pagina Fb del Premio e sempre su Fb, nel gruppo Amici di Francesco Giampietri. (Marilena Ferrante)