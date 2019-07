Premio letterario Fabrizio De André, premiati i vincitori della V edizione

Con la premiazione delle 16 opere finaliste si è conclusa sabato scorso a Pietracatella (Cb) la V edizione del Premio Letterario Nazionale “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ”.

Il premio ideato, promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza de mä – Pietracatella” quest’anno era ispirato ad un’immagine tratta dal repertorio del cantautore genovese nel Disamistade “Anime Salve”: (…) dev’esserci un modo di vivere senza dolore (…)

A presentare i vincitori di questa edizione la giornalista Arianna Pasquale con gli ospiti Patrizia Traverso e Pierpaolo Giannubilo. Le riflessioni sul dilemma dell’essere umano, su come difendersi dal dolore e come fronteggiare il male di vivere, hanno coinvolto i due ospiti d’onore in una tavola rotonda che ha dato spazio ad una analisi delle diverse sfumature e interpretazioni del dolore. Patrizia Traverso, genovese e Ambasciatrice di Genova nel Mondo, ha omaggiato De André e i suoi luoghi attraverso un video e la presentazione del suo ultimo libro “Genova è mia moglie” (prefazione di Dori Ghezzi pubblicato a dicembre 2017). Pierpaolo Giannubilo, molisano che da anni insegna in un liceo, nell’intervento ha affrontato la tematica del dolore e del suo superamento presentandoci il suo libro “Il risolutore” (2019) edito per Rizzoli e tra i dodici finalisti del Premio Strega 2019.

Con la partecipazione di Matteo Patavino e altri membri della giuria tecnica, della giuria popolare e delle associazioni tra cui la Proloco Pietramurata di Pietracatella, sono stati premiati i vincitori arrivati dalla Lombardia, Sicilia, Campania e Basilicata oltre che dal Molise. Inoltre, anche quest’anno, la Giuria Popolare ha espresso il suo parere attraverso una menzione speciale per entrambe le categorie.

Quest’ultima ha premiato per la categoria studenti “Impeto e tempesta” di Giuseppe Campisi (Palermo) per quanto riguarda la sezione poesia e “Presunta innocenza” di Annachiara Gallo (Vinchiaturo CB) per la narrativa. La menzione per la categoria adulti è andata a “L’odore” di Giuseppe Passarelli (Pietracatella CB) per la sezione poesia e per la narrativa a Tesei Emanuela (RM) “(tu prova ad avere..) Un mondo nel cuore (n.31)” estratto dal romanzo “La danza di Sole e Luna”.

Le 16 opere finaliste premiate sono state:

Categoria studenti – sezione Poesia

Primo classificato – “Assecondarsi” di Allegra De Falco (Nola NA)

Secondo classificato – “Anna Maria” di Ilaria Serino (San Giorgio del Sannio BN)

Terzo classificato – “Compagni” di Claudio Jorg Clerici (Erba, CO)

Categoria studenti – sezione Narrativa

Primo classificato – “Ferita d’amore” di Sabrina Petrella (Campobasso)

Secondo classificato – “Il giorno in cui, per sbaglio, ho pianto” di Griguoli Renato (Isernia)

Terzo classificato – “Prigionia” di Giulia Quiquero (Campobasso)

Categoria adulti – sezione Poesia

Primo classificato – “Vedrai l’estate” di Giuseppe Buemi (Novara di Sicilia, ME)

Secondo classificato – “Canta Ninetta!” di Rosanna Ricciardi (Campobasso)

Terzo classificato – “Tenace ho un sogno” di Umberto Vicaretti (RM)

Categoria adulti – sezione Narrativa

Primo classificato –“Irpinia 1980. La terra fragile” di Paolo Pagnotta (Avellino)

Secondo classificato – “Yvѽϴl Gautòv (gnoti seauton conosci te stesso) – L’importanza del dolore” di Francesca Albiniano (CB)

Terzo classificato – “La prima volta che ho deciso di suicidarmi” di Alba Gallo (Potenza)

I vincitori delle sezioni, poesia e narrativa, hanno ricevuto premi in denaro oltre che buono acquisti libri, attestato e targa per tutti i partecipanti. I testi dei vincitori sono stati reinterpretati dall’attore Marco Caldoro durante la prima edizione del Free Festival Musicale direzione Ostinata e Contraria. Tra musica e poesia, a concludere la premiazione, sul palco si sono esibiti: i molisani Marco Silvaroli e il gruppo Duo Cane & Friends; Kafka sulla Spiaggia, Filippo Villa & Co e Flavio Secchi tutti artisti già finalisti del Premio Musica De André e Chiara Effe, ospite d’eccezione, cantautrice sarda vincitrice dell’ultima edizione del Premio De André Fare Musica.