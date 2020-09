Premio letterario Fabrizio De Andrè, ecco i vincitori

Il 3 settembre 2020 sono stati presentati i vincitori della VI edizione del Premio Letterario Nazionale “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ”.

Le opere ispirate al tema “Quello che non ho è quel che non mi manca”sono state premiate on line alla presenza di Antonio Mastrogiorgio – Presidente dell’Associazione culturale “Crêuza de mä – Pietracatella” (Cb) insieme a Giampiero D’Amico, rappresentante dell’associazione, Arianna Pasquale, giornalista culturale, l’attore Marco Caldoro che ha letto alcuni passaggi e gli ospiti componenti della giuria: il giornalista e vignettista satirico Vauro Senesi e Fabrizio “Pachamama” Russo cantante e frontman della Riserva Moac – band etno-rock molisana.

Elenco delle opere premiate:

Sezione Adulti – poesia

1° Classificato:Grani di marmo – Cosimo Rotolo

2° Classificato:Corridoni – Cristiano Zuccarelli

3° Classificato:Ricerca di un bene – Sergio Santoro



Premio giuria popolare:

Fili di fumo – Daniele Rossi

Sezione Adulti – narrativa

1° Classificato:Il rogo di natale – Michele Masotti

2° Classificato:Non voglio vederlo piangere – Paola D’Agaro

3° Classificato:La partenza – Giuliana Arpini

Premio giuria popolare:

La neve rossa – Andrea Maffei

Sezione Studenti – poesia

1° Classificato:Libera di essere – Federica Colombo

2° Classificato:Vivo con me stessa – Loreta Laurora

3° Classificato:Fuoco – Angelica Pesce

Premio giuria popolare:

Libertà – Mariapaola Vincelli

Sezione Studenti – narrativa

1° Classificato:Corsa all’oro – Amalia Annese

2° Classificato:Una vita in volo – Letizia Iasi

3° Classificato:Ma lei sognava l’oceano – Annachiara Gallo

Premio giuria popolare:

Io, sarò – Aurora Vannucci

Durante la premiazione e diretta su facebook è stata lanciata la call per proporre il nuovo tema per la prossima edizione del premio. La call sarà attiva sulla pagina facebook Premio letterario De Andrè (https://www.facebook.com/premioletterariodeandre) per tutto il mese di settembre 2020.

Per informazioni sulle opere vincitrici consultare il sito:

www.premioletterariodeandre.com

Giunto alla VI edizione il concorso annuale Premio Letterario Nazionale “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ” è organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza de mä- Pietracatella”, con il patrocinio morale per la manifestazione finale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus, il patrocinio del Premio De Andé “Parlare Musica”, della Regione Molise, della Provincia di Campobasso.

Hanno inoltre partecipato l’Istituto di Istruzione Superiore M. Pagano di Campobasso (del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Riccia), la Scuola Primaria e Secondaria di Pietracatella, l’Istituto Comprensivo di S. Elia a Pianisi, con la collaborazione della Pro Loco “Pietramurata” e della Fondazione Molise Cultura, dell’Università degli Studi del Molise, di Legambiente Cultura e Formazione, il Teatro del Loto.