Premio Internazionale alla Cultura 2021 assegnato ad Antonietta Aida Caruso

Già premiata nel 2020 con il “Premio Adriatico internazionale per l’arte”, Antonietta Aida Caruso è stata insignita del “Premio internazionale alla cultura Luca Romano 2021”. Architetto, artista, scrittrice e docente, la Caruso ha svolto lavoro di Ricercatrice sui Beni architettonici e storico-artistici del territorio, ha pubblicato libri per l’Istituto Regionale di Studi Storici e per l’Istituto di Ricerca Educativa. Ha collaborato in progetti con l’Università di Firenze e con l’Unimol sulla catalogazione dei Beni culturali e i relativi eventi espositivi. Ha svolto il compito di componente del consiglio direttivo e curatrice delle mostre nell’“Istituto Italiano dei castelli – sezione Molise” dal 2002 al 2013 ed ha fondato nel 2010 l’associazione “Cantieri Creativi”, dove lavora come operatrice culturale. Curatrice di mostre e relatrice in numerosi convegni, è presente con articoli e opere scultoree e pittoriche in volumi e riviste internazionali. Moltissimi i suoi riconoscimenti. Si citano alcuni: nel campo dell’architettura, il 1° Premio al concorso d’idee per il Recupero del borgo antico di Termoli e redazione del Piano; della fotografia, il 1° Premio Alfredo Trombetta a Campobasso; del video, il 1° premio alla mostra internazionale del cinema di Viterbo; della pittura, il 1° Premio al concorso della Tèmenos, a Monteroduni (IS) e 1° premio al Concorso Cisl a Termoli; della scultura, 2° premio al Festival internazionale dell’arte a Bari. Tra i libri pubblicati si citano:

Le monografie:

Quando il pericolo veniva dal mare IL CASTELLO DI TERMOLI, introduzione del prof. M. Civita, 1995

Frammenti di memoria L’ANTICA CATTEDRALE DI GUARDIALFIERA – introduzione del prof. F. D’Episcopo, Istituto di studi storici 2005

Molise: disegni e cartografia storica – Istituto di studi storici 2006

Natale di terra, introduzione del prof. F. D’Episcopo, 2009

Mondi Invisibili, arte e poesia, introduzione del prof. Nicola Mattia 2011

Non dimenticare il dono che possiedi – percorso artistico su Timoteo, introduzione di mons. Domenico D’Ambrosio 2015

L’armonia delle imperfezioni 2020

La porta del Perdono, le origini della porta santa nella cattedrale di Guardialfiera 2021.

I Libri come curatrice (con esposizioni documentarie e artistiche):

La conservazione dei beni culturali – Liceo Artistico di Termoli 2001.

Oh che bel castello! Itinerari didattici intorno ai castelli, Assessorato al Turismo Regione Molise 2006

Beni culturali: didattica oltre confine – Istituto di studi storici 2006

Oltre lo sguardo, 25 artisti al MACTE di Termoli 2017

Orme oltre il tempo 2018

Hai visto? La stella polare! 2019

Poesia senza tempo nel nostro tempo, 2019

Quando il dito indica il cielo!”, scultura e poesia, 2020.

I Libri come illustratrice