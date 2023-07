Premio Ercole 2023: 14 le cantine partecipanti, la premiazione il 15 settembre a Macchia d’Isernia

Sono nove i vini vincitori del Premio Ercole 2023, il primo concorso enologico ufficiale del Molise, nato a Macchia d’Isernia, piccolo borgo dalla storica vocazione vitivinicola.

Quattordici le cantine in gara, a competere su 9 categorie: Tintilia doc Rosso, Tintilia doc Rosso Riserva, Tintilia doc Rosato, Molise doc Rosso, Molise doc Aglianico, Molise doc Falanghina, Molise doc Trebbiano, Biferno doc rosso, Biferno doc Bianco.

I vincitori:

* Cantina Angelo D’Uva – Kantharos Biferno doc bianco 2022 punteggio 86,2

* Cantine San Zenone – Clivia Molise doc bianco 2022 punteggio 87,2

* Cantina Di Majo Norante – Molise doc Falanghina 2022 punteggio 86,4

* Tenute Martarosa – Tintilia doc rosato 2022 punteggio 86,4

* Borgo di Colloredo – Gironia Biferno doc rosso 2017 punteggio 87,8

* Borgo di Colloredo – Campo in Mare Molise doc rosso 2020 punteggio 90

* Cantina Di Majo Norante – Sassius Molise doc Aglianico 2015 punteggio 87,6

* Cantina Valtappino – Embradur Tintilia doc rosso 2020 punteggio 89

* Cantina Lagatta – Tintilia doc riserva 2018 punteggio 89,2

Tutti i vini che hanno superato il punteggio di 80 saranno pubblicati sul sito ufficiale www.premioercole.it nella sezione ALBO D’ORO 2023

Le degustazioni si sono svolte il 24 giugno, con il lavoro della commissione composta da esperti di fuori regione dell’Onav, Ais e Slow Food.

La premiazione ufficiale ci sarà durante la Mostra Mercato dei Vini e dei sapori che si terrà a Macchia d’isernia il 15, 16 e 17 settembre. Il concorso verrà presentato anche durante la manifestazione nazionale Borghi DiVino in tour (una tappa per regione) che il 1-2-3 settembre toccherà il borgo di Oratino, grazie alla collaborazione della Camera di Commercio del Molise. In quell’occasione si terrà una master class.

Di seguito la composizione della commissione:

Presidente Massimo Di Renzo, proviene, come molti talentuosi eno-tecnici campani, dalla storica Scuola Enologica di Avellino, attualmente enologo della cantina Mastroberardino e Vice Presidente Assoenologi Campania.

Francesco Iacono, direttore generale ONAV, professionista viticoltore ed enologo con oltre 20 anni di ricerca scientifica alle spalle e altrettanti nella produzione e gestione aziendale in campo vitivinicolo.

Vincent Renzo, enologo presso Cantine De Liso a Solopaca, con esperienza maturata presso realtà vitivinicole campane, impegnato anche nella divulgazione scientifica presso il MAVV Wine Art Museum del Dipartimento di Agraria – Federico II.

Angelo Antonio Valentino, campano, avellinese, enologo dal 1989, consegue a Napoli nel 1995 la laurea in enologia all’università di Portici. Esercita la libera professione ed è consulente di molte aziende della sua regione.

Guerino Pescara, enologo di aziende importanti come Ciavolich, nella sua Pratola Peligna (L’Aquila) ha iniziato la sua avventura come produttore della cantina Pescara Vini.

Enca Polidoro, sommelier, Slow Food Vestina e coordinatrice regionale abruzzo Alleanza Slow Food Cuochi

Giorgio Davini, Vice Presidente Slow Food Abruzzo

Domenico Polzone, enologo campano, consigliere di Assoenologi Campania.