“Premio EIP Luigi Petacciato per la Sicurezza a Scuola 2019” all’IISS di Bojano

Per il percorso multimediale “Lo spray della sicurezza” coordinato dalla professoressa Italia Martusciello

BOJANO. Il Primo Premio Nazionale nell’ambito del Concorso Nazionale “Premio EIP Luigi Petacciato per la Sicurezza a Scuola 2019” è stato attribuito all’IISS di Bojano e in particolare ai giovani studenti delle classi IIIA e IVA dell’ITE per il percorso multimediale “Lo spray della sicurezza” coordinato dalla prof.ssa Italia Martusciello. Il Premio fortemente voluto dai coniugi Petacciato è stato istituito in memoria del loro figlio Luigi, che perse la vita in seguito alla tragedia del 31 ottobre 2002 quando crollò la elementare “Jovine” in cui persero la vita anche altri 26 bambini e una maestra. In particolare, la mamma di Luigi, la signora Nunziatina da anni sta portando avanti una serie di iniziative per la sensibilizzazione in Italia degli immobili scolastici e della sicurezza dei bimbi che li frequentano. In occasione del Premio EIP la signora Nunziatina Porrazzo si è congratulata con i docenti e gli alunni che si sono impegnati in lavori di approfondimento sul tema della sicurezza nelle scuole che deve essere garantita con l’attuazione di misure di prevenzione e protezione, proprio perché la scuola è l’ambiente in cui gli studenti trascorrono la maggior parte delle ore nella loro giornata. Infatti “L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale” (D.P.C.M. 7 giugno 1995, Carta dei servizi della scuola, punto 9.1). Manifestazione di vivo compiacimento è stato espresso dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Antonella Gramazio per questo ennesimo riconoscimento degli alunni bojanesi. La sicurezza nelle scuole richiede uno sforzo congiunto di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nonché una partecipazione attiva delle comunità scolastiche per diffondere informazioni corrette, azioni e buone pratiche per la promozione della cultura della sicurezza e per la gestione dei rischi all’interno delle scuole.

Gianluca Caiazzo