Premio efficienza per lo stabilimento Stellantis di Termoli

Buone notizie per i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli. In seguito alla riunione tenutasi nel pomeriggio di oggi tra le Organizzazioni sindacali e la Direzione del personale, si sono analizzati i dati relativi al premio efficienza ed implementazione del Wcm (World Class Manufacturing), così come previsto dal Contratto collettivo specifico di lavoro. Questi gli importi:

Aree professionali Importo premio efficienza Prima Area Professionale (ex 3° livello) 1278 euro Seconda Area Professionale (ex 4° e 5° livello) 1371 euro Terza Area Professionale (ex 6° e 7° livello) 1683 euro

Ricordiamo che questi importi grazie alla detassazione avranno un prelievo fiscale pari al 10 % . Come previsto dal CCSL, il pagamento del premio avverrà a fine febbraio . Ricordiamo che il rateo mensile è considerato maturato ai relativi fini quando i periodi di servizio utile siano uguali o superiori alla metà dei giorni lavorativi del singolo mese. In caso di cassa integrazione l’elemento retributivo per efficienza non matura per i periodi assistiti dalla cig . Ringraziamo ancora una volta tutti i lavoratori dello stabilimento Fca di Termoli per il risultato raggiunto. Questo ulteriore risultato economico per i lavoratori è il frutto anche degli accordi sindacali, ma soprattutto è il riconoscimento per chi ogni giorno con la propria professionalità e la propria abnegazione nonostante tutte le difficoltà del tempo che stiamo vivendo ha consentito il raggiungimento di questi risultati complessivi.