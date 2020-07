Premio di 500mila euro per un ricercatore molisano

Alessandro Testa, isernino, ricercatore dell’Università Karolina di Praga è risultato assegnatario di un premio di 500mila euro per un suo studio antropologico.



“Sono molto soddisfatto del successo per aver ricevuto questa borsa. Mi dà l’opportunità di sviluppare ulteriormente il mio lavoro e la mia ricerca. Mentre ho fatto ricerche in modo indipendente in passato, ora ho l’opportunità di creare e guidare un team di ricerca a cinque per migliorare la ricerca e renderla a disposizione di un pubblico più ampio. Ringrazio tutti i colleghi dell’istituto e di tutto il #FSVUK per il supporto che ricevo”.

Il suo progetto ”The Re-Incantment of Central-Eastern Europe ”ancorato nella tradizione dell’antropologia critica e storica delle credenze religiose e delle pratiche religiose nell’Europa centrale-orientale dopo il 1989 e utilizza metodi storici ed etnografici per la ricerca.